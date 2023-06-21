YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mahalle tipi tesislerin sayısı hızla artıyor

Mahalle tipi tesislerin sayısı hızla artıyor

21.06.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2005 yılından bu yana Türkiye genelinde 10 binden fazla mahalle tipi spor alanının inşa edilerek halkın hizmetine sunulduğunu ifade ederken, bu tesislerin sayısının Cumhuriyet’in 100. yılında daha da artacağını bildirdi.

Mahalle tipi tesislerin sayısı hızla artıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin hem sosyal hem sportif açıdan doğru yetişmeleri ve gelişmeleri için hayata geçirilen yatırımlarına her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. 2005 yılından bu yana Türkiye genelinde halı sahasız mahalle kalmasın diye hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Türkiye’nin dört bir yanında yükselen bu tesislerde futbol, basketbol ve voleybol sahaları yer alıyor. 2005 yılından bugüne kadar, Türkiye genelinde 2 bin 871 mahalle tipi futbol sahası, bin 280 mahalle tipi basketbol-voleybol sahası, 6 bin 52 pota projesinin yapımı tamamlandı.

"AMACIMIZ ÜLKEMİZDE HER BİR GENCİMİZİN SPORA KOLAYCA ULAŞABİLMESİNİ SAĞLAMAK"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bu tesisler sayesinde çocuklar ve gençlerin sporu hem benimseyeceklerini hem sosyalleşebileceklerine işaret ederek, "Amacımız ülkemizde her bir gencimizin spora kolayca ulaşabilmesini sağlamak. Sosyal hayatlarını sportif faaliyetlerle harmanlamak isteyen gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Gençlerimizi daha sağlıklı daha iyi yetiştirebilelim ki geleceğe de o denli güvenle bakabilelim. Mahalle aralarına yapılan bu küçük kompleksleri, bugün Türkiye’nin dört bir yanında görmek mümkün. Bu yatırımlarla ilgili ailelerden de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ailelerimiz çocuklarının nerede vakit geçirdiğini biliyorlar. Gençlerin ve sporun bakanlığı olarak biz de üzerimize düşeni yapıyor, bu tesislerin Türkiye’nin her tarafına daha fazla yayılmasını ve kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle tipi tesislerle birlikte gençlerin sporu daha fazla özümseyeceğini kaydeden Bakan Osman Aşkın Bak, "Halı sahalar, basketbol sahaları ve voleybol sahalarıyla, adeta bir spor kompleksini andıran mahalle tipi tesislerimizin spor yatırımları arasında ayrı bir önemi var; zira burada profesyonel sahalardan bahsetmiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz spor yapabilecekleri, enerjilerini atabilecekleri aynı zamanda da sosyalleşebilecekleri yerler arıyorlar. Biz de bu sebeple; mahalle tipi diye tabir ettiğimiz tesisleri gençlerimizin kullanımına sunuyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yaptığımız her şey bizi onurlandırıyor. Bu tür yatırımlarla da her zaman onların yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da silahla vurulan 24 yaşındaki kadın avukat hayatını kaybettiAnkara'da silahla vurulan 24 yaşındaki kadın avukat hayatını kaybetti
Yarım ton kaçak akaryakıt ele geçirildiYarım ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de bir kişi silahla öldürüldüİzmir'de bir kişi silahla öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 21 Haziran Çarşamba

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:53
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Çarşamba

Pinar kaynar eczanesi
Cankaya
Haşmet eczanesi
Cankaya
Cankara eczanesi
Haymana
Kayiran eczanesi
Ayas
Bala merkez eczanesi
Bala
Nur eczanesi
Camlidere
Emniyet eczanesi
Sincan
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Sokak ortasında bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Sokak ortasında bıçakladı

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.