YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Mahalle yolu köstebek yuvasını andırıyor

Mahalle yolu köstebek yuvasını andırıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.04.2020 12:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, 8 kırsal mahallenin ulaşımının sağladığı Özbaş-İncirli yolunda oluşan çukurlar köstebek yuvalarını andırıyor.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, 8 kırsal mahallenin ulaşımının sağladığı Özbaş-İncirli yolunda oluşan çukurlar köstebek yuvalarını andırıyor. Mahalle muhtarları ve sürücüler, yol nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.
Hilvan İlçe kırsalındaki Özbaş, İncirli, Kaymaz, Arnık, Mantarlı, Sucuhan, Kepirkucak ve Doğrular Mahallelerini birbirine bağlayan grup yolu, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle bozuldu. Grup yolunun 15 kilometresi boyunca oluşan derin çukurlar nedeniyle araç geçişi de zorlaştı. Köstebek yuvalarını andıran görüntülerin oluştuğu yol nedeniyle sürücüler ve mahalle muhtarları yolun yeniden yapılması amacıyla 3 ay önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na müracaat ettiklerini ama henüz sorunun çözülmediğini kaydetti.
Mahalle muhtarları yolun yapılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne seslenerek, "Biz bozuk olan yolumuzun yapılması için 8 muhtar arkadaşla birlikte Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na 3 ay önce müracaatımızı yaptık. Daire başkanı ve şube müdürü ile defalarca konuştuk, maalesef hala sorunumuz çözülmedi. Biz bir an önce yolumuzun yapılmasını ve ulaşımdaki bu güçlüğün ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Bize yardım elini uzatılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:45
Öğle
12:30
İkindi
16:10
Akşam
19:06
Yatsı
20:25

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Açanal Eczanesi
Merkez
Bilgin Eczanesi
Merkez
Medine Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Şanlıurfa’da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi

Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.