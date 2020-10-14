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Mahalleden okul talebi

MALATYA HABERLERİ  | 14.10.2020 15:33 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesinde depreme dayanıksız diye yıkılan okulun yerine biran önce okul yapılması istendi.Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve yıkılması kararlaştırılıp yıkılan 7 derslik 240 öğrenci kapasiteli Ziya Gökalp Orta Okulunun yerine yapılacak okulun bir önce yapılması talebinde bulundu.

Mahalleden okul talebi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesinde depreme dayanıksız diye yıkılan okulun yerine biran önce okul yapılması istendi.
Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve yıkılması kararlaştırılıp yıkılan 7 derslik 240 öğrenci kapasiteli Ziya Gökalp Orta Okulunun yerine yapılacak okulun bir önce yapılması talebinde bulundu. Muhtar Demirtaş, "Okullu Sokak ta bulunan 7 derslikli 240 öğrenci kapasiteli Ziya Gökalp Ortaokulu Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen depremde zarar görmüş ve yıkılması kararlaştırılmıştır. Temmuz ayında yıkılan okul için Yeşilyurt ilçe milli eğitim ve il milli eğitim müdürlerimizi defalarca aramamıza rağmen, yıkılan bina hafriyatı kaldırılmadı ve yerine yeni okul yapılmadı” dedi.
Demirtaş, “Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum. Biran önce sorunumuza çözüm bulursun. Hafriyat kaldırılsın ve yeni okul yapılsın” şeklinde konuştu.

Mahalleden okul talebi

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