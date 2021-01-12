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Mahalleler MASKİ ile korunuyor

12.01.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesi Kıranköy Mahallesi’nde başlattığı dere temizlik çalışmalarını tamamlayarak, mahalle sakinlerini ve tarım arazilerini taşkın tehlikesinden korudu.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede hız kesmeden yürüttüğü dere temizlik faaliyetleriyle daha sağlıklı ve güvenli yerleşimler sağlamaya devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesi Kıranköy Mahallesi’nde başlattığı dere temizlik çalışmalarını tamamlayarak, mahalle sakinlerini ve tarım arazilerini taşkın tehlikesinden korudu.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede hız kesmeden yürüttüğü dere temizlik faaliyetleriyle daha sağlıklı ve güvenli yerleşimler sağlamaya devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Kıranköy Mahallesi’nde de Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Dere yatağında yapılan makineli temizlik işi sayesinde, yaklaşan yağışlar öncesinde taşkınlar için önlem alındı.

Dağ yamacından inen sular engellendi
Kıranköy Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın, “Mahallemiz dağın kenarında yer aldığından ötürü yağış olduğunda bütün sular evlerimizin olduğu bölgelere kadar geliyordu. MASKİ tarafından çalışmamız güzel bir şekilde yapıldı. Şuan sıkıntımız kalmadı çok şükür. Çalışmalardan memnunuz. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

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