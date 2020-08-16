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Mahallelerinde tiyatro keyfi yaşadılar

BURSA HABERLERİ  | 16.08.2020 10:42 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, mobil tiyatro sahnesini mahallelere taşımaya başladı.

Nilüfer Belediyesi, mobil tiyatro sahnesini mahallelere taşımaya başladı. Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları “Şimdi Soruyorlar Bana Aziz Bu Hikâyeler Nerden” isimli oyunu ilk olarak Altınşehir Mahallesi’nden sahneledi.
Salgın sürecinde yeni döneme geçilmesiyle birlikte "Arayı açmadan açılıyoruz" sloganıyla birbirinden değerli oyunları açık havada tiyatroseverlerle buluşturan Nilüfer Kent Tiyatrosu, şimdi de mobil sahne ile tiyatroyu vatandaşın ayağına götürüyor. Tiyatroyu mahallelere taşıyan Nilüfer Belediyesi, ilk olarak “Şimdi Soruyorlar Bana Aziz Bu Hikâyeler Nerden” isimli oyunu Altınşehir Mahallesi’nde ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşturdu. Altınşehir Gençlik Merkezi önünde açık havada, sosyal mesafe kuralı gözetilerek sandalye düzeninin sağlandığı oyuna, mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Sabahattin Yakut’un, Aziz Nesin hikayelerinden uyarlayarak kaleme aldığı ve yönetmenliğini de üstlendiği oyun, sanatseverlerden tam not aldı. Hicvin büyük ustası Aziz Nesin’in toplumsal sorunlara ışık tuttuğu trajikomik hikayelerinden kesitlerin yanı sıra Türkiye’deki güncel meselelere de atıfta bulunan oyun, uzun süre tiyatrodan uzak kalan seyirciye açık havada tiyatro izleme imkanı sundu. Nilüferlilere tiyatro keyfi yaşatan ve tiyatroya olan ilginin artmasını sağlayan Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları, önümüzdeki günlerde “Şimdi Soruyorlar Bana Aziz Bu Hikâyeler Nerden” isimli oyunla mahalleleri gezmeye devam edecek. Oyun, 17 Ağustos Pazartesi günü Ataevler Mahallesi Pazaryeri’nde, 22 Ağustos Cumartesi günü Badırga Mahallesi Meydanı’nda, 24 Ağustos Pazartesi günü Gazi Pazaryeri’nde, 26 Ağustos Çarşamba günü de Nilüfer Belediyesi Halk Evi Önü’nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

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