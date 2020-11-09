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Mahallelerine 80 günde yapılacak parkın projesini görüp beğendiler, tam not verdiler

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.11.2020 12:23 | Son Güncelleme

9 Kasım Cuma günü “80 Günde 80 Park” sürprizini açıklayan Melikgazi Belediyesi, 58 mahalleye yapılacak olan 80 parkın tanıtımı için sergi açtı.

9 Kasım Cuma günü “80 Günde 80 Park” sürprizini açıklayan Melikgazi Belediyesi, 58 mahalleye yapılacak olan 80 parkın tanıtımı için sergi açtı. 80 proje bugünden sonra Melikgazi Belediyesi’nde sergilenecek.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ilçede 80 günde 400 bin metrekare alanda 40 milyon liraya mal olacak 80 park yapacaklarını kaydederek, "80 günde 80 park projemizin sergisini bütün alışveriş merkezlerinde yaptık. Hafta sonu da Meysu Outlet Avm’de düzenlenen sergimize vatandaşlar ilgi gösterdi. Projemize yoğun ilgi gösteren ve beğenen hemşehrilerimizden aldığımız güçle en güzel parkları biz yapacağız. Parklarımızı ve içeriklerini merak eden vatandaşlarımız için sergi açtık. Parklarımızı merak eden vatandaşlarımızı Melikgazi Belediyesi fuaye alanında düzenlenen sergimize davet ediyorum. Parklarımızın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Mesai arkadaşlarım sağolsun çok emek veriyor, gayretle çalışıyorlar. Söz verdiğimiz gibi inşallah 80 gün sonra parklarımızı tamamlayacağız. Bu projemiz toplumun her kesimini kucaklayacak proje. Ve hepsinden önemlisi Melikgazi’mizin 58 mahallesine yapılıyor. Bu yeni parklarımıza 15 ila 30 yaş arası 25 bin tane büyük ağaçlarımızı dikeceğiz. 29 Aralık gününe kadar da tüm parklarımızı bitirmiş olacağız” dedi.

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