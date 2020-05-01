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Mahalleliden ihtiyaç sahiplerine gıda destek kolisi

ANTALYA HABERLERİ  | 01.05.2020 10:09 | Son Güncelleme

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluşturduğu Komşu Dayanışma Sistemi’ne, Meltem Mahallesi sakinleri, 38 gıda destek kolisiyle dahil oldu.

Mahalleliden ihtiyaç sahiplerine gıda destek kolisi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluşturduğu Komşu Dayanışma Sistemi’ne, Meltem Mahallesi sakinleri, 38 gıda destek kolisiyle dahil oldu. Belediye Başkanı Ümit Uysal, destekleri dolayısıyla mahallelilere teşekkürlerini iletti.
Muratpaşa Belediyesi’nin evlerde çocuk bakıcılığı veya temizlik işleri yaparken ya da günlük yevmiyeli başka bir işte çalışırken salgın dolayısıyla işsiz kalan, evinden çıkamayan, dükkanının kepengini indirmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine destek için başlattığı Komşu Dayanışma Sistemi’ne destekler artarak devam ediyor.
Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinden yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan sistem, mahallelerden başlayan dayanışma ağlarının oluşmasına da katkı sağlıyor. Meltem Mahallesinde bir araya gelen mahalleliler, sistemden yaklaşık 3 bin 750 lira tutarında 38 gıda destek kolisi alarak Muratpaşa dayanışmasının parçası oldu. Mahalle temsilcileri Belediye Başkanı Ümit Uysal’a böyle bir imkanı sağladığı için kısa bir teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Uysal da duyarlılıkları dolayısıyla Meltem Mahallesi’ne teşekkürlerini iletti.
Diğer yandan Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği de 14 gıda destek kolisi alarak Komşu Dayanışma Sistemi’ne katıldı. Uysal, Komşu Dayanışma Sisteminde belediyenin ne yardım toplayan ne de yardım dağıtan konumunda olduğunu belirterek, “Belediyemiz burada sadece yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan platformun sahibi. Yardımseverlerimiz, desteklerinin en doğru noktaya, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacağından en ufak bir kuşkusu olmasın” dedi.

Mahalleliden ihtiyaç sahiplerine gıda destek kolisi

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