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Mahalleliden "uyuşturucuya hayır" eylemi

08.07.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahalleliden "uyuşturucuya hayır" eylemi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucudan ölümlerin yaşandığını savunan mahalleli "uyuşturucuya hayır" eylemi yaptı.

Ege Mahallesi'nde geçen hafta bir kişinin uyuşturucudan ölmesi üzerine toplanan vatandaşlar, "uyuşturucuya hayır" sloganı attı.

Kadın ve çocukların da bulunduğu grup adına açıklama yapan, İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZROMDER) Başkanı Abdullah Cıstır, aynaya bakarak kendileriyle yüzleşmeleri gerektiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede mahallelerde istihdamla ilgili çalışmaları görmek istediğini ifade eden Cıstır, "Kimisi bu işi çaresizlikten kimisi ise alışkanlıktan yapıyor. Biz devletimize sesleniyor ve bizi çaresiz bırakmayın diyoruz. Diğer taraftan da çare sensin, çare sensin, çare sensin diyorum size arkadaşlar." diye konuştu.

Üç yıl önce uyuşturucu kullanmaktan oğlu Nadir'i kaybeden CHP Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Yangır da eğitimsizliğin ve fakirliğin engel olmadığını kaderlerinin olmaması gerektiğini savundu.

"Yiyeceğimiz bir lokma ekmek" diyen Yangır, "Hiçbir şeyden korkmamalıyız. Bizim çocuklarımızın uyuşturucudan ölmesi kader değil. Biz helal ekmem yiyelim. Az olsun öz olsun." ifadesini kullandı.

Mahalle Muhtarı Özer Kaleli'de 7 yıl önce uyuşturucu kullandığı için oğlunu kaybettiğini ve uyuşturucu kullanımı ve satışıyla her zaman mücadele ettiğini belirtti.

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