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Mahamadou Ba, RH Bandırmaspor’da

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

TFF 1.

Mahamadou Ba, RH Bandırmaspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden RH Bandırmaspor transfer döneminin bitimine az bir süre kala BB Erzurumspor’dan Mahamadou Ba’yı renklerine bağladı.
RH Bandırmaspor ligin ilk dört haftası geride kalırken, ihtiyaç duyulan mevkilere takviye transferlerini sürdürüyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımında forma giyen ve orta saha mevkiinde oynayan Mahamadou Ba da bordo-beyazlı kadroya katılan isimlerden oldu. Kariyerindeki 29 maçta toplam 6 gole imza atan 21 yaşındaki genç oyuncunun 1 de asisti bulunuyor. Malili futbolcu, iki yıldır BB Erzurumspor’da oynuyordu. Bordo-beyazlılar sabah saatlerinde de Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Anorthasis’te forma giyen Ruben Rayos ile anlaşmıştı.

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