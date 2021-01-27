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Mahçiçek: "Can dostlarımız bize emanet"

27.01.2021 09:00 | Son Güncelleme:
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, barınak sorununu çözmek adına, sokak hayvanlarının kalacağı kulübelerin tamamlanarak park ve bahçelere yerleştirildiğini söyledi.Onikişubat ilçesinin sokak hayvanları için güvenli bir barınak haline geldiğini ifade eden Başkan Mahçiçek, "Her zaman dediğimiz gibi dünyamızı onlarla paylaştığımızın farkında ve bilincinde olarak bu faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, barınak sorununu çözmek adına, sokak hayvanlarının kalacağı kulübelerin tamamlanarak park ve bahçelere yerleştirildiğini söyledi.
Onikişubat ilçesinin sokak hayvanları için güvenli bir barınak haline geldiğini ifade eden Başkan Mahçiçek, "Her zaman dediğimiz gibi dünyamızı onlarla paylaştığımızın farkında ve bilincinde olarak bu faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Soğuyan hava şartları nedeniyle can dostlarımız barınak noktasında sıkıntı çekeceklerdi. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de barınak sorununu çözmek adına kulübelerimizi yaptırdık. İlçede park ve bahçelere yerleştirildi. Vatandaşlarımızdan dileğimiz sokaklarındaki can dostlara sahip çıksınlar. Onların da bir can taşıdığını unutmadan karınlarını doyuralım sularını verelim. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde kaymakamlığımız ile sokak hayvanlarına mama bırakıyoruz. Bunlar bizim unutmamamız gereken insani vazifelerimiz” diye konuştu.
Haytap’a bağlı Kahramanmaraş Tabii Hayata ve Hayvanlara Işık Derneği (Martı) Yönetim Kurulu Başkanı Feyza Akben ise, “Barınak, sokak hayvanlarının en büyük sıkıntısı. Sağ olsun Başkanımız Hanefi Mahçiçek çok duyarlı davranıyor bu konuda ve ilçede kedi, köpek ve kuşlar için evler yaparak ilçeye yerleştiriyor” dedi.

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