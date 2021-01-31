Mahkeme kararı olmaksızın 124 bin 32 kişi adını, 260 bin 157 kişi soyadını düzeltti

İçişleri Bakanlığınca, vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 2017'den bugüne kadar 260 bin 157 kişinin soyadını, 124 bin 32 kişinin de ismini düzelttiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanıyan düzenlemeye, vatandaşların ilgisi devam ediyor.

Uygulama kapsamında 2017'den bugüne kadar 260 bin 157 kişi soyadını, 124 bin 32 kişi ise ismini düzeltti.

Buna göre, Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman ve benzeri soyadları ile Rabiye, Hava, Esme, Yunis, Ümüt, Memet, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet gibi isimler mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulları tarafından değiştirildi.

- En çok bu isimler düzeltildi

Türkiye genelinde en çok değiştirilen isim ise "Rabiye" oldu. 894 kişi "Rabiye" ismini "Rabia" olarak mahkeme kararı aranmaksızın değiştirdi.