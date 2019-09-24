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Mahkeme salonunda çekilen görüntülere inceleme

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 24.09.2019 07:54 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bulunan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan ve adliyede çekilen görüntünün yargı mensubuna ait olmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Mahkeme salonunda çekilen görüntülere inceleme

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, hakim cübbesi giyen bir şahsın mahkeme salonunda çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulduğu kaydedildi.

Görüntülerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Görüntülerde yer alan şahıs, yargı mensubu veya adliye personelimiz değildir. Söz konusu kişinin daha önce adliyemizde staj yapmış Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili idari yönden inceleme başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

HSK BAŞKANVEKİLİ'NDEN PAYLAŞIM

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz da, görüntülerle ilgili olarak sosyal medya hesabından Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını paylaştı.


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hsk mahkeme salonundaki video Viranşehir

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