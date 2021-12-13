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Mahkemeden altyapı sorunu nedeniyle kullanılamayan internetin faturasına iptal

13.12.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da altyapı sorunu nedeniyle kullanmadığı internetin 3 ay için 198 liralık faturasının iptali istemiyle açtığı davada haklı bulunan Sabahat Kınık: - "Yasal yollara başvurdum, hakkımı aradım ve davamı kazandım"

SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Sabahat Kınık, evine bağlattığı interneti altyapı sorunu nedeniyle kullanamadığı gerekçesiyle açtığı fatura iptali davasında tüketici mahkemesince haklı bulundu.

Kınık, Tufanbeyli'deki evine 2018'de bir internet sağlayıcısı tarafından bağlantı yaptırıp sözleşme imzaladı.

Yaklaşık 2 yıl boyunca altyapı sorunu nedeniyle interneti kullanamadığını belirten Kınık, kendisine her ay düzenli olarak gelen faturayı müşteri hizmetleri aracılığıyla iptal ettirdi.

İnternet sağlayıcısı firma, Kınık'a son 3 ay için ise "altyapı sorununun giderildiği" gerekçesiyle 198 lira fatura kesti.

Kınık, bu süreçte de ev internetini kullanamadığını ve altyapı sorununun sürdüğünü belirterek, faturanın iptal edilmesini istedi.

Müşteri hizmetlerinden sonuç alamayan Kınık, konuyu yargıya taşımaya karar verdi.

Adana 2. Tüketici Mahkemesine fatura iptali istemiyle başvuran Kınık, yargılama sonucunda haklı bulundu.

Mahkeme, altyapı sorunu nedeniyle kadının son 3 ayda da hizmet alamaması gerekçesiyle faturanın iptaline hükmetti.

- "Hakkımı aradım ve davamı kazandım"

Sabahat Kınık, AA muhabirine, mahkemenin kararından memnuniyet duyduğunu ve adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Başlattığı hukuk mücadelesinde neticeye ulaştığını belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Evim için internet başvurusunda bulundum. Geldiler internetimi bağladılar fakat sadece 10 gün internet kullanabildim. 10 gün sonra altyapı arızası nedeniyle internetim çalışmadı. 2 yıl boyunca hiçbir şekilde hizmet alamadım. Her ay bu arıza nedeniyle başvuru yaptım. Arızayla gelip ilgilenen olmadı. Buna rağmen benim faturalarımı iptal etmediler ve ben de bunun için yasal yollara başvurdum, hakkımı aradım ve davamı kazandım."

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