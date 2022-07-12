Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova mini şortlu poz verdi! "Türkan Şoray gibisin"

Son zamanların popüler oyuncusu Melike İpek Yalova, Türk sinemasının değerli oyuncularından biri olan Türkan Şoray'a benzetiliyor. Yıldız isme benzerliğiyle de anılan Yalova, sosyal medya pozuyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova'nın sosyal medyada oldukça popüler.

Paylaşımlarıyla takipçilerinden binlerce beğeni alan Melike İpek Yalova mini şortlu pozunu paylaştı.

Yalova'nın o pozuna takipçileri, "Türkan Şoray gibisin", "Beyaz sana çok yakışıyor" gibi yorumlar geldi.

38 yaşındaki Melike İpek Yalova Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi aldı.

Muhteşem Yüzyıl, Karadayı, Hayat Şarkısı, İnsanlık Suçu gibi projelerde yer aldı.





