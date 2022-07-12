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Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova mini şortlu poz verdi! "Türkan Şoray gibisin"

12.07.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Müjgan rolü ile beğeni toplayan Melike İpek Yalova, bir diğer reyting rekortmeni dizi olan Mahkum'da canlandırdığı Büge rolü ile oyunculuk kariyerini taçlandırdı. Hem oyunculuğu hem güzelliğiyle dikkat çeken isim mini şortlu poz verdi.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova mini şortlu poz verdi! "Türkan Şoray gibisin"

Son zamanların popüler oyuncusu Melike İpek Yalova, Türk sinemasının değerli oyuncularından biri olan Türkan Şoray'a benzetiliyor. Yıldız isme benzerliğiyle de anılan Yalova, sosyal medya pozuyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova'nın sosyal medyada oldukça popüler.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova mini şortlu poz verdi!

Paylaşımlarıyla takipçilerinden binlerce beğeni alan Melike İpek Yalova mini şortlu pozunu paylaştı.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova mini şortlu poz verdi!

Yalova'nın o pozuna takipçileri, "Türkan Şoray gibisin", "Beyaz sana çok yakışıyor" gibi yorumlar geldi.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova mini şortlu poz verdi!

38 yaşındaki Melike İpek Yalova Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi aldı.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova mini şortlu poz verdi!

Muhteşem Yüzyıl, Karadayı, Hayat Şarkısı, İnsanlık Suçu gibi projelerde yer aldı.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova mini şortlu poz verdi!

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova mini şortlu poz verdi!

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova mini şortlu poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Melike İpek Yalova bir zamanlar çukurova
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