Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle poz verdi! "Bu ne seksilik"

Ekranların tanınan simalarından biri olan Melike İpek Yalova şimdilerde sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye başladı. İddialı pozlarıyla adından söz ettiren oyuncu, kırmızı elbisesiyle yaktı geçti.

YIRTMAÇLI KIRMIZI ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Melike İpek Yalova derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle görenleri büyüledi.

O poza takipçileri, "Bu ne seksilik", "Kırmızı sana çok yakışıyor" gibi yorumlar yaptı.

Ünlü oyuncu Türkan Şoray'a benzerliğiyle de adından söz ettiriyor.

38 yaşındaki Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Müjgan rolü ile dikkat çekti.

Diziden senaryo gereği ölerek ayrılan Yalova, Mahkum dizisindeki rolü ile oyunculuk kariyerinde büyük çıkış yakaladı.





