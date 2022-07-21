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  4. Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle poz verdi! "Bu ne seksilik"

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle poz verdi! "Bu ne seksilik"

21.07.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ardından reyting rekortmeni Mahkum dizisinde Büge rolünü canlandırdı. Son dönemlerde farklı projelerle ekranlarda olan oyuncu, sosyal medya pozlarıyla da gündeme geliyor.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle poz verdi! "Bu ne seksilik"

Ekranların tanınan simalarından biri olan Melike İpek Yalova şimdilerde sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye başladı. İddialı pozlarıyla adından söz ettiren oyuncu, kırmızı elbisesiyle yaktı geçti.

YIRTMAÇLI KIRMIZI ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Melike İpek Yalova derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle görenleri büyüledi.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle poz verdi!

O poza takipçileri, "Bu ne seksilik", "Kırmızı sana çok yakışıyor" gibi yorumlar yaptı.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle poz verdi!

Ünlü oyuncu Türkan Şoray'a benzerliğiyle de adından söz ettiriyor.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle poz verdi!

38 yaşındaki Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Müjgan rolü ile dikkat çekti.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle poz verdi!

Diziden senaryo gereği ölerek ayrılan Yalova, Mahkum dizisindeki rolü ile oyunculuk kariyerinde büyük çıkış yakaladı.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle poz verdi!

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle poz verdi!

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle poz verdi!

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Melike İpek Yalova
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