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  4. Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "Bu kadarı fazla değil mi?"

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "Bu kadarı fazla değil mi?"

02.06.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın yer aldığı Mahkum dizisinde Sasha rolünü oynayan Hayal Köseoğlu, son zamanlarda oyunculuk kimliğinin yanı sıra sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Genç oyuncu cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "Bu kadarı fazla değil mi?"

Mucize Doktor dizisindeki Açelya rolüyle ünü artan Hayal Köseoğlu, Mahkum dizisiyle oyunculuk kariyerinde çıkış yakaladı. Oyunculuğun yanı sıra sosyal medyada da oldukça konuşulan isimlerden biri haline geldi. 29 yaşındaki Hayal Köseoğlu, cesur pozlarını peş peşe paylaşmaya devam ediyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Hayal Köseoğlu bu defa göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

O poza kısa süre içinde çok sayıda beğeni gelirken takipçileri de sessiz kalmadı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Köseoğlu'nun hayranları, "Bu kadarı da fazla değil mi sence?", "Çok güzel bir kadınsın" gibi yorumlar yaptı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Geçtiğimiz haftalarda da göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettiren Köseoğlu, bir takipçisinden gelen, "Slikonların patlayacak" yorumuyla gündem olmuştu.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Köseoğlu'nun Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Her pozu on binlerce beğeni alıyor.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!


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Hayal Köseoğlu
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