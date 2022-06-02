Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "Bu kadarı fazla değil mi?"

Mucize Doktor dizisindeki Açelya rolüyle ünü artan Hayal Köseoğlu, Mahkum dizisiyle oyunculuk kariyerinde çıkış yakaladı. Oyunculuğun yanı sıra sosyal medyada da oldukça konuşulan isimlerden biri haline geldi. 29 yaşındaki Hayal Köseoğlu, cesur pozlarını peş peşe paylaşmaya devam ediyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Hayal Köseoğlu bu defa göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

O poza kısa süre içinde çok sayıda beğeni gelirken takipçileri de sessiz kalmadı.

Köseoğlu'nun hayranları, "Bu kadarı da fazla değil mi sence?", "Çok güzel bir kadınsın" gibi yorumlar yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda da göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettiren Köseoğlu, bir takipçisinden gelen, "Slikonların patlayacak" yorumuyla gündem olmuştu.

Köseoğlu'nun Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Her pozu on binlerce beğeni alıyor.



