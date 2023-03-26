MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna aşka geldi! Yasemin Yazıcı dakikalarca omzunda yattı

Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna aşka geldi! Yasemin Yazıcı dakikalarca omzunda yattı

26.03.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur Tuna ve sevgilisi Yasemin Yazıcı sosyal medya hesaplarında aşk dolu paylaşımda bulundular. Son olarak Mahkum dizisinde canlandırdığı Savcı Fırat Bulut karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, Sarmaşık Zamanı isimli internet dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Onur Tuna - Yasemin Yazıcı aşkı tam gaz devam ediyor. İşte Onur Tuna'nın gündem olan o paylaşımı...

Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna aşka geldi! Yasemin Yazıcı dakikalarca omzunda yattı

Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna geçtiğimiz yıl Hande Doğandemir ile ilişkisini sonlandırmıştı. Aradığı aşkı Yasemin Yazıcı'da bulan Onur Tuna adından söz ettirmeye devam ediyor. Onur Tuna bu kez de oyuncu sevgilisi Yasemin Yazıcı'nın paylaşımına sosyal medya hesabında yer verdi.

ONUR TUNA VE SEVGİLİSİ YASEMİN YAZICI'DAN DÜŞMAN ÇATLATAN POZ

Ünlü çiftin paylaşımı hayranlarını adeta büyüledi.

İşte Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı'nın o paylaşımı:

onur tuna

BİRLİKTELİKLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞLARDI

Onur Tuna'nın geçtiğimiz yıl, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Yasemin Yazıcı'ya kaptırdığı öğrenilmişti.

d

Tatil yapmak için Filipinler'e giden Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla duyurmuş ve çok mutlu olduklarını ifade etmişlerdi.

jj


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ünlü isim kimseyi umursamadı! Sokaklarda öpüşürken yakalandılarİki ünlü isim kimseyi umursamadı! Sokaklarda öpüşürken yakalandılar
Transparan giyip dekoltesiyle mest etti Transparan giyip dekoltesiyle mest etti
İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu! İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Onur Tuna mahkum Mahkum dizisi Yasemin Yazıcı sevgilisi tuna ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Maçın hakemine büyük tepki!

Maçın hakemine büyük tepki!

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından paylaştı! "Yüzde 82 zamla..."

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından paylaştı! "Yüzde 82 zamla..."

Şarkılar Bizi Söyler'de Uğur Aslan söyledi milyonlar ağladı!

Şarkılar Bizi Söyler'de Uğur Aslan söyledi milyonlar ağladı!

Stefan Kuntz, iddialara sert çıkıştı!

Stefan Kuntz, iddialara sert çıkıştı!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

"Hala kendine gelemeyen arkadaşlarım var" diyerek anlattı!

"Hala kendine gelemeyen arkadaşlarım var" diyerek anlattı!

İlginizi Çekebilir

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.