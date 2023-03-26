Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna aşka geldi! Yasemin Yazıcı dakikalarca omzunda yattı

Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna geçtiğimiz yıl Hande Doğandemir ile ilişkisini sonlandırmıştı. Aradığı aşkı Yasemin Yazıcı'da bulan Onur Tuna adından söz ettirmeye devam ediyor. Onur Tuna bu kez de oyuncu sevgilisi Yasemin Yazıcı'nın paylaşımına sosyal medya hesabında yer verdi.

ONUR TUNA VE SEVGİLİSİ YASEMİN YAZICI'DAN DÜŞMAN ÇATLATAN POZ

Ünlü çiftin paylaşımı hayranlarını adeta büyüledi.

İşte Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı'nın o paylaşımı:

BİRLİKTELİKLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞLARDI

Onur Tuna'nın geçtiğimiz yıl, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Yasemin Yazıcı'ya kaptırdığı öğrenilmişti.

Tatil yapmak için Filipinler'e giden Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla duyurmuş ve çok mutlu olduklarını ifade etmişlerdi.



