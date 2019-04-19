Mahmud Charr ile Anthony Joshua maçı için görüşmeler başladı

1 Haziranda gerçekleştirilmesi düşünülen süper şampiyon Joshua ile Miller maçı dünya doping kurulu VADA’nın Miller’in dopingli madde kullandığı raporuyla bir anda alt üst oldu. Hemen yeni rakip araştırmalarına giren Joshua ve ekibi Arap dünyasının ilk dünya şampiyonu Türkiye sevdalısı Mahmoud Charr ve Bulgar boksör Kubrat Pulev üzerinde durmaya başladı. Bulgar boksörün geçtiğimiz günlerde bir maç sonrası kendisiyle röportaj yapan kadın muhabiri zorla öpmesi nedeniyle lisansının askıya alınması üzerine, en güçlü aday Mahmoud Charr olarak gösteriliyor.

Bu karşılaşmayı uzun süreden beri beklediğini vurgulayan Charr, "Büyük bir zevkle bu maçı kabul edeceğim. Ben dünya şampiyonuyum, Joshua ise süper şampiyon. Şimdi kimin gerçekten en iyisi olduğunu belirlemek için karşılaşmamız gerekiyor. Ben hazırım bu karşılaşmaya. Maçı kazanarak süper şampiyon olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Bu arada geçtiğimiz günlerde yeniden kendi ismiyle ringe çıkacağını belirten Mahmoud Charr, "Instagram adresimi değiştirdim. Tüm Türk kardeşlerimden beni yeni 'mahmoudcharr' adresinden takip etmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.