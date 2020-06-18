Mahmut Tekdemir'in hipodromlardan yeşil sahalara uzanan hayatı

Turuncu formayı ilk olarak 2006 yılında Kartalspor'a karşı oynanan Türkiye Kupası maçında giyen Mahmut Tekdemir, 55 dakika sahada kaldı. Mahmut'un Süper Lig'de oynadığı ilk maç ise 2007-2008 sezonunun 13'üncü haftasında takımının Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştığı mücadele oldu. Orta sahada görev yapan oyuncu, o maçta 86'ncı dakikada Efe İnanç'ın sakatlanması sonucu teknik direktör Abdullah Avcı tarafından son 4 dakikada oyuna alındı.

16 YILDIR TURUNCU FORMAYLA

18 yaşında attığı profesyonel imzayla birlikte 16 yıldır turuncu formayı giyen kaptan Mahmut Tekdemir, 32 yaşında. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu, bu süreyi tamamlaması durumunda ligimizde 20 yılını aynı kulübe vererek bayrak oyuncu olmuş ender futbolcular arasındaki yerini alacak.

BAŞAKŞEHİR FORMASIYLA 379 MAÇ

Turuncu lacivertli forma ile 297'si Süper Lig olmak üzere toplam 379 maça çıkan Tekdemir, 13 gol kaydederken 14 golün de asistini yaptı. A Milli Takım formasını 15 kez terleten deneyimli oyuncu, Türkiye A2 Milli Takımı ile 6, U21 ile 4, U19'da da 3 maça çıktı.