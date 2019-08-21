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Mahmut Tekdemir ve Mert Günok şampiyonluğu istiyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 21.08.2019 23:24 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in sözleşmelerini uzattığı futbolculardan kaptan Mahmut Tekdemir ve kaleci Mert Günok, en büyük hedeflerinin şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Mahmut Tekdemir ve Mert Günok şampiyonluğu istiyor

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan isimlerden Mahmut Tekdemir, şampiyonluk hayalini dile getirdi.

Genç yaşta bu kulübe dahil olduğunu aktaran Mahmut, "Yaklaşık 13 sene oldu. 13 senede hem ben hem de kulüp inanılmaz yükselişler gördük. Üstüne koyarak geldik. Bu kulüp beni bir yerlere getirdi. Son 5 yılımda inanılmaz şeyler yaşadım. Seviye atladım diyebilirim. Şampiyonlukların kıyısından döndük. Buradaki ilk hedefim, şampiyonluk yaşamak. Ben de o şampiyonluğu yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takımda da uzun yıllar görev almak istediğini aktaran tecrübeli futbolcu, "Orada iyi başladık ve iyi gidiyor. Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı umuyorum." diye konuştu.

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Kaleci Mert Günok, yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu teklifi kabul etmem kolay oldu. Başarıları beraber yaşayabilmemiz adına benim için de yeni bir başlangıç. Uzun süre kulübümüze hizmet etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Her sezon üzerine koyarak ilerlemenin en büyük hedefi olduğunu dile getiren Mert, şunları söyledi:

"Kulüp olarak en büyük hedefimiz, geçtiğimiz sezon yakalayamadığımız şampiyonluğu elde etmek. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. 100 yıllık camialara karşı yeni bir kulüp olarak görülebiliriz. Ancak sergilenen performans, ne kadar doğru işler yaptığınızın göstergesi. Bu kulübün Türkiye'de artık bir şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Bizler de bu hedef doğrultusunda umarım en kısa sürede başarıya ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in sözleşmesi 2023-2024, Mert Günok'un kontratı da 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştı.

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