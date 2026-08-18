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Mahmut Uslu'ya PFDK şoku! Galatasaray ve Fenerbahçe de sevk edildi

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Mahmut Uslu'ya PFDK şoku! Galatasaray ve Fenerbahçe de sevk edildi
Cevdet Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı.

MAHMUT USLU SEVK EDİLDİ

Mahmut Uslu ya PFDK şoku! Galatasaray ve Fenerbahçe de sevk edildi 1

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun, Gençlerbirliği maçı sonrası nedeniyle PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MAHMUT NEDİM USLU’nun müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” ve “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE DİSİPLİN KURULUNDA

Mahmut Uslu ya PFDK şoku! Galatasaray ve Fenerbahçe de sevk edildi 2

Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe'de disiplin kuruluna sevk edildi.

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 14.08.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ARCA ÇORUM FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 15.08.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine..."

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PFDK son dakika fenerbahçe galatasaray
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