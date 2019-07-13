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Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Oğuz Kağan Güçtekin, Çaykur Rizespor'da

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 13.07.2019 22:21 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe'den Mahsun Çapkan ve Burak Albayrak'ı bonservisiyle, Oğuz Kağan Güçtekin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Oğuz Kağan Güçtekin, Çaykur Rizespor'da

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Vedat Muric'e karşılık Fenerbahçe'den transfer edilen Mahsun Çapkan, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak'ın Erzurum kampına katıldığı belirtildi.

Çalışmalara katılan oyuncular için imza töreninin daha sonra Rize'de düzenleneceği ifade edildi.


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