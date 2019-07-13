Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Oğuz Kağan Güçtekin, Çaykur Rizespor'da

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Vedat Muric'e karşılık Fenerbahçe'den transfer edilen Mahsun Çapkan, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak'ın Erzurum kampına katıldığı belirtildi.
Çalışmalara katılan oyuncular için imza töreninin daha sonra Rize'de düzenleneceği ifade edildi.
Beşiktaş'tan gece yarısı transferi
Beşiktaş anlaşmayı açıkladı
G.Saray transferi resmen duyurdu
Dünyanın beklediği transfer resmen açıklandı
Emre Belözoğlu'na yoğun ilgi
Okan Kocuk, Galatasaray'a doğru
Mert Nobre'ye flaş teklif! Resmen açıkladı
G.Saray'ın eski yıldızı, F.Bahçe için İstanbul'da!
Ahmet Ağaoğlu futbolculara forma sattı
Napoli'den Eljif Elmas sözleri
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum