Maicon için Al-Nasr'dan Galatasaray'a teklif! 3 milyon euro

Geçen sezonun ortasında bir buçuk yıllığına Al-Nasr'a kiralanan Maicon'un iki hafta sonra sözleşmesi sona eriyor.
Suudi Arabistan ekibi, Maicon'u kadroda tutmaya karar verdi. 2017-18 sezonunda 7 milyon Euro bonservis karşılığında Sao Paulo'dan alınan deneyimli oyuncu sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.2 milyon Euro kazanıyordu.
Geçtiğimiz sezonun ortasında 1.7 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında Al-Nasr'a giden oyuncunun performansı sonrasında Suudi Arabistan kulübü de yola devam kararı aldı.
Bir yıl daha Galatasaray ile kontratı olan oyuncunun bonservisi karşılığında Al-Nasr 2-3 milyon Euro'luk bir anlaşma paketi sunacağı öğrenildi.
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