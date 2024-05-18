Maiden yarışında büyük kaza! Apranti ve jokey yaralandı, yürekler ağza geldi...

3 yaşlı Arap atlarının mücadele ettiği 1000 metre çim pistte koşulan yarışta, viraj dönülüp son düzlüğe çıkıldığı sırada birinci olan jokey Vedat İbiş'in kontrolündeki 'Luxor Boy' ve jokey Hışman Çizik'in bindiği 'Lord Şahı' isimli tayların arasında kalan 'Rüstem Nizan' isimli tay düştü.

Rüstem Nizan, Luxor Boy'a çarptı ve apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar kum piste savruldu. Sansar'ın arkasından gelen 'Zafere Koşan' isimli tay da jokeyi Mehmet Keskin'i düşürdü.

Keskin'in yarıştığı tay, apranti Sansar'ın üzerinden geçti ve Sansar piste yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın hemen ardından hipodromda hazır bekleyen sağlık ekipleri, jokeylerin yardımına koştu. Apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar ambulansla hastaneye kaldırılırken, jokey Mehmet Keskin'e hipodromda müdahale edildi.

Günün ikinci koşusunda 'Furkanmert' isimli taya apranti Furkan Çetin bindi. Fatih Sultan Mehmet Sansar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





