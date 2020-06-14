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Maira Reginato: "Juventus şampiyon olursa soyunurum"

İTALYA HABERLERİ  | 14.06.2020 18:48 | Son Güncelleme

Juventus taraftarı olduğu bilinen ve modellik de yapan Maira Reginato, geçtiğimiz haftalarda İtalyan ekibinin logosunun olduğu mayosuyla fotoğraflarını paylaşmış ve büyük beğeni toplamıştı. Paylaşımlarıyla yürek hoplatan model, takımının şampiyon olamsı durumunda taraftara soyuncağı sözünü verdi.

Maira Reginato: "Juventus şampiyon olursa soyunurum"

İtalya Serie A liginin başlamasıyla sosyal medya fenomenleri ve modeller taraftarları heyecanlandıran paylaşımlar yapmaya başladı. Juventus taraftarı olduğu bilinen ve modellik de yapan Maira Reginato, geçtiğimiz haftalarda İtalyan ekibinin logosunun olduğu mayosuyla fotoğraflarını paylaşmış ve büyük beğeni toplamıştı.

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Reginato, 20 Haziran'da başlayacak İtalya Serie A öncesi, hayranlarını heyecanlandıracak bir iddiada bulundu. Başarılı model, Chelsea taraftarı olan Jessica Lopes'in geçtiğimiz günlerde söz verdiği gibi, Juventus'un şampiyon olması halinde soyunacağını duyurdu. Reginato'nun bu iddiası, hem hayranları hem de Juventus taraftarları tarafından heyecanla karşılandı.

Reginato geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda sokağa iddialı mayokinisi ile çıkmış ve boş bir caddede köpeğini gezdirmişti.Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan Maira Reginato'nun Instagram'da 183 bin takipçisi bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
acmaya yer arama zaten baska adaymı var
Soyunmak için bahane arıyorsun gibi geliyor Wh0r3 !
ıyimiss
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