Makarna kepçesindeki deliğin bu işe yaradığını biliyor muydunuz?

Makarnayı kim sevmez! Hem yapması kolay hem de söz konusu sos olunca hayal gücünüzü mutfakta konuşturabileceğiniz en pratik gıdalardan.

Peki yapması bu denli kolay yiyeceği karıştırırken, kullandığınız makarna kepçesinin bugüne kadar ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü?

Şimdi öğreneceğiniz bilgi sayesinde artık makarna kepçesinin orta kısmında bulunan deliğin ne işe yaradığını öğreneceksiniz.

MAKARNA KEPÇESİNDEKİ DELİĞİN ASIL AMACI...



Çoğu insan özellikle de tek başına yaşayanlar paket makarnaların porsiyonları konusunda bir hayli zorluk yaşar. Eğer çok makarna olursa sos tadını vermiyor eğer porsiyonu az olursa makarna sosun içinde azıcık bir şey gibi kalıyor.

İşte makarna yapanların bu konuda imdadına yetişen makarna kepçesi oluyor. Makarna kepçesinin ortasındaki delik aslında 1 kişilik makarna porsiyonunu belirlemek için yapılmış.

Makarnanızı kepçenin ortasındaki deliğe yerleştirdikten sonra kaynar suya atın.

Kaç kişilik istiyorsanız deliğe o kadar kez makarna koyup ölçerek suya atabilirsiniz.

Sadece kendinize makarna yapıyorsanız, deliğe sığacak kadar makarna koymanız yeterli.

Kısacası, kişi sayısı kadar deliğe makarna koyarak ölçüm yapmalısınız.



