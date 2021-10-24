Makarna sularını sakın dökmeyin! Makarnaların haşlama suyunu kullanabileceğiniz 4 farklı alan

Makarna suyunun işlevleri saymakla bitmiyor. Bulaşık yıkamadan saç bakımına kadar geniş bir kullanım alanı sunabiliyor. İşte makarna suyunu kullanabileceğiniz 4 kullanım alanı...

MAKARNA SUYU İLE YUMUŞASIK SAÇLARA KAVUŞUN

Yumuşacık saçlara sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey makarna! Garip gelebilir ama yumuşacık saçlar için makarna suyu ideal bir ürün.

Banyoya girmeden 1 saat önce saç diplerinize makarna suyunu uygulayın.

Ardından tüm saçı makarna suyu ile ıslatın.

1 saat bekleyin ve banyoda durulayın.

Haftada 1 kez düzenli olarak bu uygulamayı yaptığınızda farkı göreceksiniz.

MENÜYE BİR DE ÇORBA EKLEYEBİLİRSİNİZ

Makarna suyunu değerlendirmenin en ideal yöntemlerinden biri de onunla başka bir yemek yapmak. Makarna suyunu kullanarak leziz çorbalar yapabilirsiniz. Nasıl ki, çorbaya lezzet katmak için et ya da tavuk suyu ekliyorsak makarna suyuyla da lezzetlendirebiliriz.

Makarnayı haşlayın.

Makarna suyunu süzerken altına bir kap koyun ve suyun bu kaba akmasını sağlayın.

Elde ettiğiniz makarna suyunu dilediğiniz çorbada kullanabilirsiniz.

Bu sayede kendine has lezzeti ve nişastalı yapısı sayesinde daha yoğun kıvamda olan bir çorba elde edeceksiniz.

BAŞ BELASI BULAŞIKLAR İÇİN MAKARNA SUYU

Mutfaklarımıza bir karabasan gibi çöken inatçı lekelere sahip bulaşıklar için çözüm yine makarna suyu! Bu sayede hem su tasarrufu yapmış olacak hem de bulaşıklarınızdaki kirlerden kolayca kurtulabileceksiniz.

Makarnaları tuzlu suda haşlayın.

Makarnayı süzerken altına derin bir kap alın ve suyun bu kapta birikmesini sağlayın.

Bulaşıklarınızı makineye yerleştirmeden önce makarna suyundan geçirin.

Bu şekilde bulaşıklarınız fazla yağdan arınmış olacak ve makinede daha kolay temizlenecek.

MAKARNANIZ ÇİÇEKLERİNİZİN DE KARNINI DOYURSUN

Evet, yanlış duymadınız. Makarna suyu ile bitkilerinize besin oluşturabilirsiniz. Mineral ve vitamin açısından zengin olan makarna suyu, çiçekleriniz ve saksı bitkileriniz için çok faydalı.