Makarna sularını sakın dökmeyin! Makarnaların haşlama suyunu kullanabileceğiniz 4 farklı alan

Makarna suyunun işlevleri saymakla bitmiyor. Bulaşık yıkamadan saç bakımına kadar geniş bir kullanım alanı sunabiliyor. İşte makarna suyunu kullanabileceğiniz 4 kullanım alanı...
Yumuşacık saçlara sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey makarna! Garip gelebilir ama yumuşacık saçlar için makarna suyu ideal bir ürün.
Banyoya girmeden 1 saat önce saç diplerinize makarna suyunu uygulayın.
Ardından tüm saçı makarna suyu ile ıslatın.
1 saat bekleyin ve banyoda durulayın.
Makarna suyunu değerlendirmenin en ideal yöntemlerinden biri de onunla başka bir yemek yapmak. Makarna suyunu kullanarak leziz çorbalar yapabilirsiniz. Nasıl ki, çorbaya lezzet katmak için et ya da tavuk suyu ekliyorsak makarna suyuyla da lezzetlendirebiliriz.
Makarnayı haşlayın.
Makarna suyunu süzerken altına bir kap koyun ve suyun bu kaba akmasını sağlayın.
Elde ettiğiniz makarna suyunu dilediğiniz çorbada kullanabilirsiniz.
Mutfaklarımıza bir karabasan gibi çöken inatçı lekelere sahip bulaşıklar için çözüm yine makarna suyu! Bu sayede hem su tasarrufu yapmış olacak hem de bulaşıklarınızdaki kirlerden kolayca kurtulabileceksiniz.
Makarnaları tuzlu suda haşlayın.
Makarnayı süzerken altına derin bir kap alın ve suyun bu kapta birikmesini sağlayın.
Bulaşıklarınızı makineye yerleştirmeden önce makarna suyundan geçirin.
Evet, yanlış duymadınız. Makarna suyu ile bitkilerinize besin oluşturabilirsiniz. Mineral ve vitamin açısından zengin olan makarna suyu, çiçekleriniz ve saksı bitkileriniz için çok faydalı.
Makarnaları tuzsuz suda haşlayın.
Makarnaları süzün ve suyu bir kaba aktarın.
Suyun soğumasını bekletin.
Çiçeklerinizin topraklarını bu su ile sulayın.
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