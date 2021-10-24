YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Makarna sularını sakın dökmeyin! Makarnaların haşlama suyunu kullanabileceğiniz 4 farklı alan

Makarna sularını sakın dökmeyin! Makarnaların haşlama suyunu kullanabileceğiniz 4 farklı alan

23.10.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ne kadar öğrenci evlerinin vazgeçilmezi olarak görülse de makarna, yediden yetmişe herkesin sevdiği bir yemek. Bunun birçok nedeni var: Hızlıca yapılıyor, çok lezzetli ve doyurucu... Bu yiyeceğin suyu da en az kendisi kadar bereketli. Makarna yaptıktan sonra haşlama suyunu lavaboya dökmek yerine çorba yapımından saç bakımına kadar birçok şey için kullanabilirsiniz.

Makarna sularını sakın dökmeyin! Makarnaların haşlama suyunu kullanabileceğiniz 4 farklı alan

Makarna suyunun işlevleri saymakla bitmiyor. Bulaşık yıkamadan saç bakımına kadar geniş bir kullanım alanı sunabiliyor. İşte makarna suyunu kullanabileceğiniz 4 kullanım alanı...

MAKARNA SUYU İLE YUMUŞASIK SAÇLARA KAVUŞUN

Yumuşacık saçlara sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey makarna! Garip gelebilir ama yumuşacık saçlar için makarna suyu ideal bir ürün.

  • Banyoya girmeden 1 saat önce saç diplerinize makarna suyunu uygulayın.

  • Ardından tüm saçı makarna suyu ile ıslatın.

  • 1 saat bekleyin ve banyoda durulayın.

  • Haftada 1 kez düzenli olarak bu uygulamayı yaptığınızda farkı göreceksiniz.

MENÜYE BİR DE ÇORBA EKLEYEBİLİRSİNİZ

Makarna suyunu değerlendirmenin en ideal yöntemlerinden biri de onunla başka bir yemek yapmak. Makarna suyunu kullanarak leziz çorbalar yapabilirsiniz. Nasıl ki, çorbaya lezzet katmak için et ya da tavuk suyu ekliyorsak makarna suyuyla da lezzetlendirebiliriz.

  • Makarnayı haşlayın.

  • Makarna suyunu süzerken altına bir kap koyun ve suyun bu kaba akmasını sağlayın.

  • Elde ettiğiniz makarna suyunu dilediğiniz çorbada kullanabilirsiniz.

  • Bu sayede kendine has lezzeti ve nişastalı yapısı sayesinde daha yoğun kıvamda olan bir çorba elde edeceksiniz.

BAŞ BELASI BULAŞIKLAR İÇİN MAKARNA SUYU

Mutfaklarımıza bir karabasan gibi çöken inatçı lekelere sahip bulaşıklar için çözüm yine makarna suyu! Bu sayede hem su tasarrufu yapmış olacak hem de bulaşıklarınızdaki kirlerden kolayca kurtulabileceksiniz.

  • Makarnaları tuzlu suda haşlayın.

  • Makarnayı süzerken altına derin bir kap alın ve suyun bu kapta birikmesini sağlayın.

  • Bulaşıklarınızı makineye yerleştirmeden önce makarna suyundan geçirin.

  • Bu şekilde bulaşıklarınız fazla yağdan arınmış olacak ve makinede daha kolay temizlenecek.

MAKARNANIZ ÇİÇEKLERİNİZİN DE KARNINI DOYURSUN

Evet, yanlış duymadınız. Makarna suyu ile bitkilerinize besin oluşturabilirsiniz. Mineral ve vitamin açısından zengin olan makarna suyu, çiçekleriniz ve saksı bitkileriniz için çok faydalı.

  • Makarnaları tuzsuz suda haşlayın.

  • Makarnaları süzün ve suyu bir kaba aktarın.

  • Suyun soğumasını bekletin.

  • Çiçeklerinizin topraklarını bu su ile sulayın.

  • Bu sayede çiçekleriniz daha hızlı büyür.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadıKan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadı
PARTNERYeni iş arama iznine dikkat! Kimler kullanabilir? Yeni iş arama iznine dikkat! Kimler kullanabilir?
Bu yöntemleri ilk kez duyacaksınız! Bu yöntemleri ilk kez duyacaksınız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Zina açıklaması olay oldu! Tepki çekti

Zina açıklaması olay oldu! Tepki çekti

Sırt ağrısı şikâyetiyle gitti, kötü haberi aldı

Sırt ağrısı şikâyetiyle gitti, kötü haberi aldı

Babası yanlışlıkla yönetmeni vurmuştu! Bakın ne paylaştı

Babası yanlışlıkla yönetmeni vurmuştu! Bakın ne paylaştı

Üvey oğlu olaya el koydu! "Aile düzenini bozacak..."

Üvey oğlu olaya el koydu! "Aile düzenini bozacak..."

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.