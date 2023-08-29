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Makarna yüklü tır devrildi: 2 yaralı

29.08.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybeden makarna yüklü tırın yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Seki Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa’dan Alanya’ya seyir halinde olan Ü.Ç. idaresindeki 46 AGP 040 plakalı tır, Seki Mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada tırda yolcu olarak bulunan A.Ç. ve A.A.Ç. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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