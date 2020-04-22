YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Makedonya'dan 270 Türk vatandaşı yurda getirildi

Makedonya'dan 270 Türk vatandaşı yurda getirildi

TRABZON HABERLERİ  | 22.04.2020 17:21 | Son Güncelleme

Makedonya'dan 270 Türk vatandaşı yurda getirildi

Makedonya'da bulunan 270 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Trabzon Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından pasaport kontrolü yapılan yolcuların bavulları da AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Uçaktan inişleri sırasında ateşleri ölçülen yolcular, daha sonra havalimanında bekletilen otobüslere bindirildi.

Makedonya'dan getirilen 5'i çocuk 270 Türk vatandaşı, daha sonra polis eşliğinde kara yoluyla Artvin'e hareket etti.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar, Artvin'deki yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs kovid19 Makedonya Trabzon

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Trabzon Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:25
Öğle
12:25
İkindi
16:11
Akşam
19:15
Yatsı
20:43

Trabzon Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Eray Eczanesi
Ortahisar
Hayırlıoğlu Eczanesi
Ortahisar
Özgür Eczanesi
Ortahisar
Vandan Eczanesi
Ortahisar
Kavaklı Eczanesi
Akcaabat
Sinem Eczanesi
Akcaabat
Deva Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzon’da toprağa gömülü yeni doğan bir erkek bebek cesedi bulundu

Trabzon’da toprağa gömülü yeni doğan bir erkek bebek cesedi bulundu

Trabzon’a gelen 14 gün ev karantinasına alınacak

Trabzon’a gelen 14 gün ev karantinasına alınacak

Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

Trabzon Belediyesinden Cenaze Hizmetleri İçin Yeni Araç

Trabzon Belediyesinden Cenaze Hizmetleri İçin Yeni Araç

Yaşlı Çift, Hayvanlarını Soğuktan Korumak Için Gazel Topluyor

Yaşlı Çift, Hayvanlarını Soğuktan Korumak Için Gazel Topluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.