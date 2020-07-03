YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Maket uçağını uçurmak için motor desteği istiyor

Maket uçağını uçurmak için motor desteği istiyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.07.2020 00:04 | Son Güncelleme

Hakkari’de kendi imkanlarıyla F-35 savaş uçağı maketi yapan Savaş Tatlı isim genç, maket uçağı uçurabilmek için destek bekliyor.Hakkari’nin Dağgöl Mahallesi’nde kiralık toprak damlı bir evde yaşayan evli ve bir çocuk babası 22 yaşındaki Savaş Tatlı, çocuk yaşlarda merak sardığı elektronik tamir işleriyle bir helikopter, bir drone ve şimdi de yaptığı F-35 savaş uçağı maketini tamamlayıp uçurmak istiyor.

Hakkari’de kendi imkanlarıyla F-35 savaş uçağı maketi yapan Savaş Tatlı isim genç, maket uçağı uçurabilmek için destek bekliyor.
Hakkari’nin Dağgöl Mahallesi’nde kiralık toprak damlı bir evde yaşayan evli ve bir çocuk babası 22 yaşındaki Savaş Tatlı, çocuk yaşlarda merak sardığı elektronik tamir işleriyle bir helikopter, bir drone ve şimdi de yaptığı F-35 savaş uçağı maketini tamamlayıp uçurmak istiyor. Günde 8 saat bilgisayar başında uçak, helikopter ve drone’ları inceleyen Savaş Tatlı, çocukluktan gelen merakını gidermek adına kendi imkanlarıyla projeler ürettiğini söyledi. Tatlı, “Daha önce drone ve helikopter yaptım. Şu anki projem F-35 savaş uçağı ve bunu foto strafordan yaptım. Biraz sıkıntılarım var, malzeme anlamı ve motor kısmıyla ilgili. Yaptığım eserleri Teknofest’te sergilemek istiyorum. Tabi Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve valimizden destek istiyorum. Uçağın son aşaması bitti, ama motor aksanından dolayı uçuramıyorum. Ülkemi ve Hakkari’yi temsil etmek için destek istiyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hakkari Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
02:55
Sabah
04:41
Öğle
12:14
İkindi
16:06
Akşam
19:37
Yatsı
21:16

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Yagmur Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Med Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.