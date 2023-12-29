Maksut Aşkar kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuk Şef Maksut Akşar'ın hayatı

MasterChef Mesut Aşkar'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Zaman zaman ünlü şeflerin konuk olduğu MasterChef All Star'da bugün son şef ceketi verilecek. Bu akşam konuk olarak gelen Şef Maksut Aşkar MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. İşte başarılı Şef Maksut Aşkar hakkında detaylı bilgiler...

MAKSUT AŞKAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İsmini dünyaya duyurmuş, başarılı bir çalışma hayatına sahip olan ünlü şeflerimizden Maksut Aşkar, 1976 senesinde Hatay İskenderun’da dünyaya gelmiştir. Türk Mutfağı’nın çeşitli lezzetlerini bir araya getirerek başarılı bir şekilde sunan ünlü şef Maksut Aşkar, zaman içinde tat tasarımına merak salarak birçok önemli yiyecek ve içecek markası için danışmanlık yapmıştır.

Lise ve üniversite yıllarında turizm ve otel işletmeciliği okuyan Aşkar, aynı zamanda hem mutfak hem de servis yönetimi eğitimi almıştır. Eğitimine devam ederken aynı zamanda Q Jazz Club, Emporio Armani Cafe gibi işletmelerde çalışmıştır. Mezuniyetinden hemen sonra, Nupera adlı işletmede yöneticilik yapmaya başlamıştır. Kısa zamanda kendini çok geliştiren Maksut Aşkar, Nupera’dan ayrılarak kendi işletmesini açmış ve orada yöneticilik yapmıştır. Bu süre zarfında tasarladığı lezzetleri sergilere taşımıştır. Aşkar, önce Multi (2007-2009) sonra da LilBitz (2009-2012) adlı restoranlarda mutfaktaki yaratıcılığını ve becerisini kanıtlamış olup Boğaziçi Üniversitesi sertifika programlarında deneyimlerini paylaşmıştır. Günümüzde ise Özyeğin Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği bölümünde dersler vermektedir. Bununla birlikte, İstanbul Salt Galata’da açtığı “Neolokal” adlı restoranında 2014’ten beri kurucu şefliği yapmaktadır.

Başarılarını dünyaya duyuran ünlü şef Maksut Aşkar’a, 2014 yılında Time Out Dergisi tarafından “Yılın En İyi Şefi”, 2015 yılında ise Omnivore Paris’in 10. yıl dönümünde ise “Le Proche” ödülleri verilmiştir. Ayrıca Aşkar, 24 Kitchen’da; Lezzet Sanatı, Maksut’un Neolokal Mutfağı gibi programlarda da yer almıştır.

Geçtiğimiz günlerde Neolokal, Michelin Guide 2023 İstanbul listesinde 1 yıldız alarak dünyanın en prestijli restoranları arasına girmiştir. Ayrıca hem müşteriler hem de meslektaşları için rol model ve ilham kaynağı olan; daha sürdürülebilir bir gastronomi anlayışına sahip restoranlara verilen Yeşil Michelin Yıldızı’nın ödülünü Neolokal Restoranı ile alan Maksut Aşkar, dünyada sayılı olan bu ödüle sahip olmuştur.







