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Mal Hatun kimdir? İşte gerçekte hayat hikâyesi…

10.03.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Mal Hatun kimdir? İşte gerçekte hayat hikâyesi…

Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve Ertuğrul Gazi'nin oğlu olan Osman Bey'in karısı Mal Hatun, aynı zamanda Orhan Bey'in de annesidir. Çok iyi ok ve kılıç kullanan Mal Hatun ile Osman Gazi, büyük bir aşk ile evlenmiş ve arka arkaya vefat etmişlerdir. Mal Hatun, isim benzerliği sebebi ile Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun ile sık sık karıştırılmaktadır.

Mal Hatun hakkında tarihi kaynaklarda çok net bilgiler olmadığı için hayatı hakkında bazı rivayetler bulunmaktadır. Mal Hatun hakkında kesinliği olan gerçeklerden biri oldukça yardım sever olduğudur.

MAL HATUN KİMDİR?

Malhun Hatun, Mala Hatun ve Kameriye Hatun isimleri ile de tanınan Mal Hatun, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Orhan Gazi'nin annesidir.

Mala Hatun, genellikle Şeyh Edebali'nin kızı olan Bala Hatun ile karıştırılmaktadır. Mal Hatun, Şeyh Edebali'nin değil Anadolu Selçuklu veziri olan Ömer Abdülaziz Bey'in kızıdır.

Mal Hatun'a tarihi belgelerde Malhun binti Ömer Bey olarak rastlanmaktadır. Bu da Ömer Bey'in kızı Malhun Hatun olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Mal Hatun adına yapılmış, genelde eve benzeyen birçok türbe bulunmaktadır. Osmanlı padişahlarının tamamen yabancı kadınları saray ortamında Müslümanlaştırıp kendine eş yapma adeti Osman Bey döneminde var olmadığı için Mal Hatun'un Türk olduğu kesin olarak bilinmektedir.

Osman Gazi, Mal Hatun'u çok sevmektedir ve Mal Hatun öldüğünde onu kendi elleriyle Osman Gazi defnetmiştir. Mal Hatun'un ölümünden 3 ay sonra da kendisi vefat etmiştir.

Mal Hatun kimdir? İşte gerçekte hayat hikâyesi…

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Mal Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 İzmir doğumludur.

Atiksoy, 2004 yılında oyunculuk yapmaya başlamıştır. Oyunculuk hayatının öncesinde 2 yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro; Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ise oyunculuk eğitimi almıştır.

Yıldız Çağrı Atiksoy'un parlaması, 2010 senesinde yayınlanan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde "Berrin" karakterini canlandırması ile olmuştur.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY FİLMOGRAFİSİ

2019 - 2020 Şampiyon - Suna

2017 - 2018 Savaşçı - Aslı Özkaynak

2015 - 2016 Evli ve Öfkeli - Mine

2014 - 2015 Yedi Güzel Adam - Zehra

2013 Görüş Günü Kadınları - Gülay

2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Berrin Akarsu Taşer

2009 Bahar Dalları - Bahar Ziyadegil

2008 Kayıp Prenses - Defne

2008 Gazi - Leyla/Aslı

2008 Miras - İrem ( Sinema Filmi)

2007 Yersiz Yurtsuz - Hazal Şanoğulları

2006 Ah İstanbul - Ahu

2006 Yağmurdan Sonra - Işık Karuzo

2006 Emret Komutanım - Hemşire Kız

2005 Aşk Oyunu - Gülşen/Ayşen

2004 Büyük Buluşma

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Anahtar Kelimeler:
Osman Gazi
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