Mal Hatun kimdir? İşte gerçekte hayat hikâyesi…

Mal Hatun hakkında tarihi kaynaklarda çok net bilgiler olmadığı için hayatı hakkında bazı rivayetler bulunmaktadır. Mal Hatun hakkında kesinliği olan gerçeklerden biri oldukça yardım sever olduğudur.

MAL HATUN KİMDİR?

Malhun Hatun, Mala Hatun ve Kameriye Hatun isimleri ile de tanınan Mal Hatun, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Orhan Gazi'nin annesidir.

Mala Hatun, genellikle Şeyh Edebali'nin kızı olan Bala Hatun ile karıştırılmaktadır. Mal Hatun, Şeyh Edebali'nin değil Anadolu Selçuklu veziri olan Ömer Abdülaziz Bey'in kızıdır.

Mal Hatun'a tarihi belgelerde Malhun binti Ömer Bey olarak rastlanmaktadır. Bu da Ömer Bey'in kızı Malhun Hatun olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Mal Hatun adına yapılmış, genelde eve benzeyen birçok türbe bulunmaktadır. Osmanlı padişahlarının tamamen yabancı kadınları saray ortamında Müslümanlaştırıp kendine eş yapma adeti Osman Bey döneminde var olmadığı için Mal Hatun'un Türk olduğu kesin olarak bilinmektedir.

Osman Gazi, Mal Hatun'u çok sevmektedir ve Mal Hatun öldüğünde onu kendi elleriyle Osman Gazi defnetmiştir. Mal Hatun'un ölümünden 3 ay sonra da kendisi vefat etmiştir.