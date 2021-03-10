Mal Hatun kimdir? İşte gerçekte hayat hikâyesi…

Mal Hatun hakkında tarihi kaynaklarda çok net bilgiler olmadığı için hayatı hakkında bazı rivayetler bulunmaktadır. Mal Hatun hakkında kesinliği olan gerçeklerden biri oldukça yardım sever olduğudur.
Malhun Hatun, Mala Hatun ve Kameriye Hatun isimleri ile de tanınan Mal Hatun, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Orhan Gazi'nin annesidir.
Mala Hatun, genellikle Şeyh Edebali'nin kızı olan Bala Hatun ile karıştırılmaktadır. Mal Hatun, Şeyh Edebali'nin değil Anadolu Selçuklu veziri olan Ömer Abdülaziz Bey'in kızıdır.
Mal Hatun'a tarihi belgelerde Malhun binti Ömer Bey olarak rastlanmaktadır. Bu da Ömer Bey'in kızı Malhun Hatun olduğunu kanıtlar niteliktedir.
Mal Hatun adına yapılmış, genelde eve benzeyen birçok türbe bulunmaktadır. Osmanlı padişahlarının tamamen yabancı kadınları saray ortamında Müslümanlaştırıp kendine eş yapma adeti Osman Bey döneminde var olmadığı için Mal Hatun'un Türk olduğu kesin olarak bilinmektedir.
Osman Gazi, Mal Hatun'u çok sevmektedir ve Mal Hatun öldüğünde onu kendi elleriyle Osman Gazi defnetmiştir. Mal Hatun'un ölümünden 3 ay sonra da kendisi vefat etmiştir.
Kuruluş Osman dizisinde Mal Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 İzmir doğumludur.
Atiksoy, 2004 yılında oyunculuk yapmaya başlamıştır. Oyunculuk hayatının öncesinde 2 yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro; Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ise oyunculuk eğitimi almıştır.
Yıldız Çağrı Atiksoy'un parlaması, 2010 senesinde yayınlanan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde "Berrin" karakterini canlandırması ile olmuştur.
2019 - 2020 Şampiyon - Suna
2017 - 2018 Savaşçı - Aslı Özkaynak
2015 - 2016 Evli ve Öfkeli - Mine
2014 - 2015 Yedi Güzel Adam - Zehra
2013 Görüş Günü Kadınları - Gülay
2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Berrin Akarsu Taşer
2009 Bahar Dalları - Bahar Ziyadegil
2008 Kayıp Prenses - Defne
2008 Gazi - Leyla/Aslı
2008 Miras - İrem ( Sinema Filmi)
2007 Yersiz Yurtsuz - Hazal Şanoğulları
2006 Ah İstanbul - Ahu
2006 Yağmurdan Sonra - Işık Karuzo
2006 Emret Komutanım - Hemşire Kız
2005 Aşk Oyunu - Gülşen/Ayşen
2004 Büyük Buluşma
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