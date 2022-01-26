Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı" olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan bir kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı.
BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan "Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya" isimli kişiye ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.
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