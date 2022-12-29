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Malatya "balık yavrusu" üretiminde merkez olma yolunda

29.12.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balık yavrusu üretiminde önemli konuma sahip Malatya'da, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle üretimin artması bekleniyor.

Karakaya Baraj Gölü'nde balık üretim tesislerinin yaygınlaşması, yurt dışında Türk somonuna talebin artması dolayısıyla kaynak sularda alabalık üretimi yapan firmalar, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle alabalık yavrusu üretimine yöneliyor.

Kentte üretilen alabalık yavruları ve yumurtaları, Malatya'nın civar illeriyle Karadeniz'e kıyısı bulunan kentlere gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, kentin, kuru kayısı üretimi ve ihracatından sonra balıkta da adından söz ettirdiğini söyledi.

Kentteki girişimcilerin son yıllarda bu sektöre yoğun yatırım yaptığını belirten Macit, "Geçmiş yıllarda üretim miktarımız 3 bin ton civarındayken 9 bin tonlara çıktı. Yeni yatırımcılar tesis kurmaya başladı, 2023'te üretimin 15 bin tonlara çıkmasını bekliyoruz. Tük somonu ve alabalık ihracatımız da var, iç piyasaya da satıyoruz." diye konuştu.

ÜRETİM YATIRIMLARLA ARTIYOR

Kentte balık üretimini artırmaya yoğunlaştıklarını vurgulayan Macit, şöyle devam etti:

"Bu yıl 52 milyon yavru balık ürettik, 2023'te bu sayıyı 60 milyona çıkaracağız. Yatırımların tamamlanmasıyla da 100 milyon yavru balık üretebileceğiz. Yavru balığın yanında yumurta satışımız da var. Somon üretiminde kullanılan alabalıkların dişi olması isteniyor."

Macit, kentin yıllık 120 bin ton balık üretim kapasitesi olduğunu dile getirerek, "Yeni yatırımcıları kente bekliyoruz, altyapımız ve yavru balık üretimimiz var. Yavru alabalıkları civar illere satıyoruz. Karlı bir sektör, ihracat problemi yok, birçok ülkeye alabalık ve Türk somonu ihracatımız var, kilogramı 11 avroya satılıyor. " ifadelerini kullandı.

Bazı girişimcilerin Karadeniz'de tesis kurduğunu ve buradan aldıkları alabalık yavrularını yetiştirip Türk somonuna çevirdiklerini anlatan Macit, "İç sularda yavru balık üretiminde birinci sıradayız. Kaynak sularda, havuzda balık üretenleri yavru balık üretimine yönlendiriyoruz. Onlara teknik destek ve danışmanlık hizmeti veriyoruz." dedi.

"YAVRU ALABALIĞA CİDDİ TALEP VAR"

Doğanşehir ilçesinde alabalık yavrusu üreten Gökçe Dulkadir de burada balık üretim tesisi kiralayarak sektöre giriş yaptığını söyledi.

Tesisinin yıllık 14 milyonluk kuluçka, 134 ton ise porsiyonluk balık üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Dulkadir, şunları kaydetti:

"Fotoperiyot sistemini kurarak kuluçka kapasitemizi ikiye katladık. 14 milyonluk kapasitemizi 30 milyon civarını çıkardık. Işıklar gece gündüz olayını gerçekleştiriyoruz. Normalde yılda bir defa yumurtlayan balıklar, yılda iki defa yumurtladı. Piyasada çok talep gören dişi yavru ve dişi yumurta üretimini gerçekleştirdik. İhracattan dolayı yavru alabalığa ciddi talep var, kendimizi bu işe odakladık."

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Anahtar Kelimeler:
Malatya alabalık üretim

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