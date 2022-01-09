Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan Yeni Malatyaspor'a destek ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a destek ziyaretinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bazı oda başkanları ve beraberindekilerle, sarı-siyahlı takımın Nurettin Soykan Tesisleri'ne gelerek, antrenman yapan futbolcular ve teknik direktör Marius Sumudica ile görüştü.

Günün Yeni Malatyaspor'un yanında olma günü olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Yeni Malatyaspor'umuzun özellikle son oynanan Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında büyük haksızlığa uğradığını müşahede ettik. Bu anlamda TFF ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde Yeni Malatyaspor'umuza yapılan haksızlıkların bir an evvel son bulması noktasındaki isteklerimizi Malatya halkı adına ifade ettik. Yeni Malatyaspor'umuzun değerli futbolcuları ve teknik heyeti sahada ter dökerken, bir taraftan da milyonların arkasında olduğu Yeni Malatyasporluların gönüllerini hüsrana uğratmak hiç kimsenin hakkı, hukuku ve haddi değildir. Özellikle futbol federasyonuna, hakem kuruluna ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sesleniyorum. İnsanlarımızın duygularını köreltmenin hiç kimsenin hakkı olmadığını ifade etmek istiyorum. Hakemlerimizin tarafsız ve objektif uygulamalarını sahada görmek istediğimizi belirtmek istiyorum."

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Marius Sumudica ise Başkan Gürkan'a destekleri için teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin büyüklerini yanımızda görmemiz benim için çok önemli bir şey. Bu bize daha çok güven veriyor. Herkesin ifade ettiği ve tüm Türkiye'nin de gördüğü gibi son iki, üç maçtır resmen hakemlerin katliamına uğruyoruz. Türkçe öğrenmeye başladım ve Türkiye'de spor kanallarını izliyorum, herkes bizimle aynı fikirde. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer büyüklerimize söz veriyorum yeni gelen transferlerimizle yeni bir film yapıyoruz. Bu filmin başrolünde ben olacağım ve Yeni Malatyaspor Süper Lig'de kalacak söz veriyorum ama artık yapılan yanlış kararlardan dolayı 'yeter' diyoruz."

Futbolcu Sadık Çiftpınar ise verilen destek için teşekkür ederek, "Yapılan haksızlıklara bütün Türkiye şahit oldu. Bundan sonra sahaya çıktığımızda hepsini unutup gerekirse yapılan haksızlıklara karşı da fazla mücadele verip hepsinin yenerek toplayabildiğimiz kadar puan toplayarak takımımızı ligde bırakmak adına üstümüze düşen görevin fazlasını yapmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Gürkan daha sonra teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundu.

