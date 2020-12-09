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Malatya Büyükşehir Meclisi Aralık toplantısını yaptı

MALATYA HABERLERİ  | 09.12.2020 17:01 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi.Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıya Selahattin Gürkan başkanlık etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıya Selahattin Gürkan başkanlık etti. Toplantı gündem ilanından sonra gündeme intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Yoğunlukla imar maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında bazı maddeler görüşülerek kabul edildi. Bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.
Gündem maddeleri arasında yer alan Battalgazi İlçesi Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi 128 ada 15 nolu parselin 7.0723 Ha kısmının Güneş Enerji Santrali kurulması amaçlı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu görüşülerek oylamayla kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bir sonraki oturumu ise 14 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’de yapılacağı kararlaştırıldı.

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