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Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

31.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli Erdal Karayılan Covid-19’a yenildi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personellerinden olan Erdal Karayılan’ın (48), yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle Yeşiltepe Şehir Mezarlığında toprağa verildi.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personellerimizden Erdal Karayılan’ın Kovid-19 nedeni ile vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli Erdal Karayılan Covid-19’a yenildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personellerinden olan Erdal Karayılan’ın (48), yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle Yeşiltepe Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personellerimizden Erdal Karayılan’ın Kovid-19 nedeni ile vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma rahmet; ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

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