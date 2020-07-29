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Malatya Büyükşehir’de Kurban Bayramı yoğunluğu

MALATYA HABERLERİ  | 29.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.Vatandaşların kurban kesimlerini sağlıklı, güvenli ve hijyen kurallarına uygun alanlarda gerçekleştirebilmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi kesim alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirilecek.

Malatya Büyükşehir’de Kurban Bayramı yoğunluğu

Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
Vatandaşların kurban kesimlerini sağlıklı, güvenli ve hijyen kurallarına uygun alanlarda gerçekleştirebilmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi kesim alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçların kullanılacağı çalışmalarla sivrisinek, karasinek ve diğer haşereler de bayramda rahatsızlık vermeyecek.
Kurban Bayramı süresince kesim alanlarında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler veren Çevre Koruma ve İlaçlama Şube Müdürü İdris Alan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın sorunsuz bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Başta Hayvan Pazarı olmak üzere Resmi Makamlar tarafından 13 ilçemizde belirlenen hayvan kesim alanlarının ilaçlanması ve dezenfekte edilmesi için ekiplerimizi oluşturduk. Bayram süresince ekiplerimiz kesim yapılacak alanlarda hizmet vereceklerdir. Vatandaşlarımız kurbanlarını keserken sosyal mesafeye, maske kullanmaya ve hijyen kurallarına özen göstermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir’de Kurban Bayramı yoğunluğu

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