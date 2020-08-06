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Malatya Büyükşehir’den gençlere tercih rehberliği

MALATYA HABERLERİ  | 06.08.2020 17:35 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite adayı gençlere tercih rehberliği yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite adayı gençlere tercih rehberliği yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde yürütülen çalışmayla gençlerin puanlarına en uygun üniversitelere yerleşmelere için destek veriliyor.
Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’nda yer alan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, üniversite adaylarına rehberlik ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) Eğitim Görevlilerinin rehberliğinde gençler, okumak istedikleri üniversite bölümleri hakkında bilgi alıyorlar. Gençlik Merkezi’nde salgın önlemlerine uyularak yapılan faaliyetle; eğitimciler, gençlere rehberlik yapıyor. Eğitimciler, gençleri görüşmeye alarak okumak istedikleri bölümler ve puanlarını değerlendiriyor. Gençlerin yerleşebilecekleri bölümler ve üniversiteleri en uygun şekilde sıralayan eğitimciler, tercihlerde kolaylık sağlıyor.
Yapılan faaliyetten memnuniyetini dile getiren üniversite adayı gençler, teşekkür ettiler.
Ayrıca, 14 Ağustos tarihine kadar TYT ve AYT Tercih rehberliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler 0422 377 88 00 - 422 377 86 96 numaralı telefonlardan randevu oluşturarak randevu saatlerinden uzman hocalardan yardım alabilecekler.

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