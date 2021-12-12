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Malatya'daki gol yağmurunda kazanan Alanyaspor!

12.12.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 6-2 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısında tam 5 gol kaydedildi.

Malatya'daki gol yağmurunda kazanan Alanyaspor!

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Marius Sumudica'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Bülent Korkmaz'ın takımı Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Davidson, 33. dakikada Emre Akbaba, 52. dakikada Novais, 14. ve 56. dakikalarda Famara Diedhiou ile 90. dakikada Babacar kaydetti. Yeni Malatyaspor'un sayıları ise 4. dakikada Aabid ve 17. dakikada Benjamin Tetteh'ten geldi.

Yeni Malatyaspor'da Ousmane Haddadi, 65. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Alanyaspor, 27 puanla 6. sırada yer aldı. 6 maçtır galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 18. sırada yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Adana Demirspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Rizespor deplasmanıan gidecek.

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Alanyaspor Yeni Malatyaspor
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