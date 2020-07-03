Malatya İl Sağlık Müdürü Bentli'den Kovid-19 uyarısı:

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişi sayısının günlük 30 ila 40 arasında olduğunu belirterek, salgına karşı kurallara daha fazla uyulması çağrısında bulundu.

Bentli, yazılı açıklamasında, kentte Kovid-19 vakalarında artış olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yeni tanı konan kişi sayımız günlük 30-40 civarındadır. Yeni vakalarımızın çoğunu aynı hanede yaşayan aile bireyleri oluşturmaktadır. Ev dışı ortamda virüsle enfekte olan kişi, hastalığı tüm aile bireylerine bulaştırmaktadır. Aynı hanede yaşayan çocuklar da erişkinler de enfekte olabilmekte. Özellikle evlerimizde beraber yaşadığımız yaşlı bireylerle, gebe kadınlarımız ve ek kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza yakın temasın, onların da hasta olmasına sebep olduğunu biliyoruz. Bu durum bize temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

Maske, sosyal mesafe ve temizliğin Kovid-19 ile mücadelede basit ama hayati öneme sahip 3 kural olduğunun altını çizen Bentli, tüm vatandaşların bu kurala uyması gerektiğini belirtti.