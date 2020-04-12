Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor

Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri sürüyor.

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak bazı konuları karara bağladı.

Buna göre, kent merkezindeki caddelere çıkan tüm sokaklar 13 Nisan 2020 saat 07.00'den itibaren ikinci bir karara kadar araç trafiğine kapatılacak.

Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde bulunan Kasaplar, Balıkçılar, Sebzeciler ve Tavukçular Pazarında hijyen koşullarının tüm önlemlere rağmen sağlanmaması nedeniyle hastalığın bulaşmasına neden olabileceği değerlendirildiğinden söz konusu yerler 15 Nisan 2020 tarihi saat 07.00'den itibaren ikinci bir karara kadar kapatılacak.

İl genelinde bütün fırınların hijyen ve diğer sağlık koşulları açısından denetlenmesine karar verildi.

Öte yandan, Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi ekipleri, Yeşilyurt Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında yaşlı, engelli ve diğer ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi, konserve kavurma ve hijyen malzemeleri dağıttı.