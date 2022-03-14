Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende tıp fakültesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Nusret Akpolat, törende, hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik sosyal, siyasi, hukuki, ekonomik ve psikolojik baskıların gün geçtikçe artış gösterdiğini söyledi.

Mesleğin her çağda saygın olduğunu ve en üst düzeyde el üstünde tutulduğunu aktaran Akpolat, "Bu mesleği değersizleştirmek isteyenler bilsinler ki altın yere düşmekle değer kaybetmez. Bu anlamda tüm hekimlerimizi bu değeri korumaya davet ediyorum. Şiddetin olduğu yerde saygı ve sevgi olmaz insanlık onuru değer kaybeder. Sağlık çalışanlarına yapılan her türlü saldırıyı ve şiddeti kınıyor ve kabul etmiyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdür Vekili Kemal Şener ise 14 Mart'ın sağlık hizmetlerinde çalışanlarını hatırlamak ve sorunlarını dile getirmek için çözüm yollarına araştırmak ve halka sunulan sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliksel bakımdan gözden geçirilmesi açısından önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Malatya Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erol Karaaslan ise hekimlerin yakın zamandaki kahramanlıklarının örneklerinden birinin de Kovid-19 süreci olduğunu dile getirerek, bu mücadelede hayatlarını millet için feda eden meslektaşlarını bir kez daha rahmetle andığını kaydetti.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hilal Ermiş'in konuşmasının ardından program sona erdi.

Törene Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) üyeleri basın açıklaması yaptı.

Hekimsen ve Hekim Birliği üyeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi.

Topluluk adına basın açıklaması yapan Hekimsen Kahramanmaraş Temsilcisi ve KSÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Asistanı Dr. Ümit Akdağ, hekimlerin en zor sınavlarda üstün başarılar göstererek, gecesini gündüzüne katıp tıp ilmini öğrenmek için gençliğini feda ettiğini belirtti.

Hekimlerin, daha lise yıllarından itibaren ana yuvasından, baba ocağından ayrılarak, ilim irfan için yatılı okulların soğuk yurtlarında büyüdüğünü ifade eden Akdağ, "Biz hekimler, kampüsü hastane olan üniversitelerde, 18 yaşında, dil-din-ırk-ideoloji fark etmeksizin, insanı; insan olduğu için korumaya, 'önce zarar vermeyeceğim' diyerek ant içenleriz. Biz hekimler, savaşta, salgında, depremde, selde, yangında 'önce hastam' diyerek, hastasını, canı ve cananının önüne koyarak büyük fedakarlıklarla, hayatını bu mesleğe adayanlarız." diye konuştu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentteki hastaneleri ziyaret etti.

Vali Erin, ziyaretlerde sağlık çalışanlarının bayramını tebrik ederek çiçek verdi.

Doktorlar ve sağlık teşkilatı çalışanlarıyla buluşan Erin, onlarla sohbet etti.

Erin, hastane yetkilileriyle birlikte acil servisleri de gezerek, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

