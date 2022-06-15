Malatya merkezli suç örgütü operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Malatya merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte korku ve panik oluşturacak şekilde bir müştekiye yönelik 5 farklı eylem yapan ve bu kişiden 300 bin avro para talep eden şüphelilere yönelik 10 Haziran'da Malatya, Muğla ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 7 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Malatya merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik 10 Haziran'da operasyon düzenlenmiş, 11 şüpheliden 7'si gözaltına alınmıştı. Firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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