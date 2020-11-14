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Malatya Mimarlar Odası’ndan kentsel dönüşüme destek

MALATYA HABERLERİ  | 14.11.2020 16:17 | Son Güncelleme

Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, Yeşilyurt Belediyesi’nin Turgut Özal Mahallesi’nde başlattığı kentsel dönüşüm projesini desteklediklerini belirterek, “Aynı çalışmanın diğer mahallelerimizde de bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, oda olarak kentte ki yapılaşmayla ilgili tüm çalışmaları takip etmeye devam ettiklerini belirtti.

Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, Yeşilyurt Belediyesi’nin Turgut Özal Mahallesi’nde başlattığı kentsel dönüşüm projesini desteklediklerini belirterek, “Aynı çalışmanın diğer mahallelerimizde de bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, oda olarak kentte ki yapılaşmayla ilgili tüm çalışmaları takip etmeye devam ettiklerini belirtti. Öncelikli sorumluluklarının kentsel dönüşüm programlarının hızlandırılması olduğunu ev bunun için de tüm gayretleri ile çalıştıklarını belirten Fidanel, “Mimarlar Odası öncülüğünde oluşturulan kentsel dönüşüm komisyonu, Malatya’mızdaki eski yapıların tespit edilmesi ve dönüşümünü hızlandırmak adına dosya hazırlamaktadır. Dosya hazırlıkları tamamlandıktan sonra kurumlarımıza göndereceğiz ve sunum yapacağız. Bir an önce hazırlıklar tamamlanıp sahaya çıkılmalı ve fiilen uygulamaya başlanmalıdır” dedi.
Bu kapsamda Yeşilyurt Belediyesi’nin Turgut Özal Mahallesi’nde 8 ay önce başlattığı dönüşüm programının tamamlandığını ve eski yapıların yıkımına başlanıldığını anımsatan Fidanel, “Bizde Mimarlar Odası olarak çalışmaları yerinde incelemek için sahadaydık. Bu programın kısa sürede tamamlanıp uygulamaya geçilmesi çok büyük bir başarıdır. Bu anlamda sayın başkan Mehmet Çınar’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı çalışmanın diğer mahallelerimizde de bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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