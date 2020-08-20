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Malatya Semt Konakları eğitime hazırlandı

MALATYA HABERLERİ  | 20.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABESEM) yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim verilen sınıflarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları ile Eğitim Merkezleri 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı öncesinde belediye ekipleri tarafından hijyenik hale getiriliyor.Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri tarafından, farklı mahallelerde bulunan 10 eğitim merkezi binasında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABESEM) yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim verilen sınıflarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları ile Eğitim Merkezleri 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı öncesinde belediye ekipleri tarafından hijyenik hale getiriliyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri tarafından, farklı mahallelerde bulunan 10 eğitim merkezi binasında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları kapsamında korona virüs salgınıyla mücadelelerin hızlandığı bu dönemde vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılan eğitim merkezlerinin temizliğine büyük önem veriliyor.

“Öğrencilerimizi çok özledik”
Çocukların çok uzun bir süredir okullarından uzak kaldığını belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürü Erkan Tekgül yaptığı açıklamada, “2020-2021eğitim öğretim yılının yaklaştığı şu günlerde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Eğitim Merkezlerimizde hijyen ve dezenfekte çalışmalarımıza başladık ve çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda Eğitim Merkezlerimizde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde başlatmış olduğumuz dezenfete çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık Bakanlığımızın da okullarda alınması gereken tedbirler kapsamındaki önlemleri bütün semt konaklarımızda uyguluyoruz. Eğitim öğretimin başlaması ile birlikte semt konaklarımızda öğrencilerimizin ateşleri ölçülerek sınıflara alınacak, yine oturma düzenleri sosyal mesafeye uygun olarak yapılacaktır. Eğitimciler olarak uzun bir süredir ayrı kaldığımız öğrencilerimizi büyük bir heyecanla beklemekteyiz. Bu heyecan almamız gereken tedbirlerinde ne kadar önemli olduğunu bizlere hissettiriyor. Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinde bütün tedbirleri aldık, velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar” dedi.

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