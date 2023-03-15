YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Teknokent konteynerler hizmete girdi

Malatya Teknokent konteynerler hizmete girdi

15.03.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Battalgazi ilçesi İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesinde depremzedeler için yapılan 10 bin 500 kişilik konteyner kent hizmete sunuldu.

Malatya Teknokent konteynerler hizmete girdi

Asrın felaketinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Malatya’da afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan AFAD’ın İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda başlattığı konteyner kent çalışmaları tamamlandı.
10 bin 500 depremzedenin barınacağı konteynerlerde buzdolabı, elektrikli ocak, kanepe, yataklara varana kadar birçok ihtiyaç malzemesi yer alırken, depremzedelerin konteynerlere yerleştirilmesi ise sürüyor.

“ALLAH DEVLETİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN”

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya merkezli 5,6’lık depremi 8 aylık bebeği ile birlikte evinde yaşayan depremzede Mehmet Ekici, "Üç depremi 8 aylık çocuğumla beraber yaşadık, çok şükür başımızı sokacağımız bir konyetner verdiler. Devletimiz sağ olsun birkaç eksiğimiz var zamanla onlar da tamamlanır, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

“BAŞIMIZI SOKACAĞIZ BİR YERİMİZ OLDU”

Depremde evi ağır hasar alan Yüksel Kadiroğlu ise barınacak yerleri olmadığı için bir süre köyde kaldıklarını belirterek, "Depremi Malatya’da yaşadık evimiz ağır hasar aldı barınacak yer yoktu köye gittik. Dün haber geldi konteyneriniz çıktı diye geldik. Kardeşim eşim ve çocuğumla birlikte yaşıyoruz. Yaşam zor evimiz dükkanımız gitti. Bilmiyoruz nereye varacağız böyle, en azından başımızı sokacağımız bir yer oldu, devamında süreci rahat atlatacağız inşallah. Bugünlerden önce de orta halli bir aile olarak yaşıyorduk, bir sabah kalktık geriye pek bir şey kalmamış” ifadelerini kulandı.

“ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖMRÜNÜ UZATSIN”

Konteynerini bugün teslim deprem Ahmet Gürbüz de, "Deprem olduğu gün oğlan işten geldi bir baktık sallanma oldu. Kendimizi zor dışarı arttık ve daha da çıkamadık. Sonra bir deprem daha oldu geldik ki evin duvarları yıkılmış eşyalar altında kalmış. İstanbul’a gittim bir süre orada kaldım telefonla arayarak konteynerin çıktığını söylediler bugün geldim teslim aldım. Allah devletimizi noksanlık vermesin, Cumhurbaşkanımızın ömrünü uzatsın. Türkiye’ye daha da böyle bir lider gelmez" diye konuştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da kurulan konteyner kentin ilk etabı tamamlandıMalatya'da kurulan konteyner kentin ilk etabı tamamlandı
Hacı Boydak’ın oğlu İlyas Boydak teslim olduHacı Boydak’ın oğlu İlyas Boydak teslim oldu
Yenimahalle Belediyesinden Demetevler'de kentsel dönüşüm çağrısıYenimahalle Belediyesinden Demetevler'de kentsel dönüşüm çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 15 Mart Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:32
Öğle
12:41
İkindi
16:02
Akşam
18:40
Yatsı
19:56
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.