Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Naturel gün kurusu kayısıKg35,0035,00Gün kurusu kayısıKg27,4027,40Kuru kayısıKg23,5728,21Kesmelik kuru kayısıKg20,0020,00



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