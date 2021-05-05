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Malatya Ticaret Borsası

05.05.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Naturel gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Naturel gün kurusu kayısıKg35,0035,00Gün kurusu kayısıKg27,4027,40Kuru kayısıKg23,5728,21Kesmelik kuru kayısıKg20,0020,00

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