Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler! Youssef En-Nesyri ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı, sağlık kontrollerini bile tamamladığı ancak Al Ittihad kulübünün evrakları yetiştirememesi ve TMS sistemine yanlış bilgi girmesi nedeniyle dün iptal olan N'Golo Kante transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Fenerbahçe En-Nesyri'nin karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. En-Nesyri'nin kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a giderek Al Ittihad kulübüne imza atacak.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferinden 15 milyon euro bonservis ücreti alacağını açıkladı. Sabuncuoğlu, Kante transferi için de iki kulüp arasında anlaşma sağlandığını ve gerekli belgelerin gece saatlerinde TMS sistemine yüklendiğini ve onay geldiğini de duyurdu.

HER AN AÇIKLANABİLİR

Fenerbahçe yönetiminin ve Kante'nin ısrarlarının ardından Al-Ittihad, Kante'nin sözleşmesini feshetmeyi kabul etti. Kante'nin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi, Kante'nin transferini açıklamaya hazırlanıyor.



ANTRENMANI BOYKOT ETMİŞTİ

N'Golo Kante, yaşanan transfer çıkmazının ardından dün Al Ittihad ile antrenmana çıkmayı reddetmişti. Fransız yıldızın, Fenerbahçe'ye transferine izin verilmesi ve hatanın telafi edilmesi için kulüp yönetimine büyük bir baskı kurduğu, bu nedenle idman boykotu başlattığı ifade edilmişti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır