Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Jumbo kayısıKg39,00

39,002 No'lu şekerpare kayısıKg35,11

35,11Gün kurusuKg32,01

32,01Kuru kayısıKg28,66

31,98Natürel kuru kayısıKg16,20

16,20Gün kurusu kesmelikKg14,00

14,00Kesmelik kuru kayısıKg27,50

27,501 No'lu şekerpare kayısıKg32,00

40,00Yaş kayısıKg10,50

10,50



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