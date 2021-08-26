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Malatya Ticaret Borsası

26.08.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jumbo kayısının kilogramı 39 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Jumbo kayısıKg39,00
39,002 No'lu şekerpare kayısıKg35,11
35,11Gün kurusuKg32,01
32,01Kuru kayısıKg28,66
31,98Natürel kuru kayısıKg16,20
16,20Gün kurusu kesmelikKg14,00
14,00Kesmelik kuru kayısıKg27,50
27,501 No'lu şekerpare kayısıKg32,00
40,00Yaş kayısıKg10,50
10,50

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Merkez
Büşra Tan Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
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